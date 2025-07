Era il 2022 quando William e Kate si trasferivano, con i loro figli, all’ Adelaide Cottage lasciando Londra per Windsor. Il motivo? Il desiderio di far crescere George, Charlotte e Louis lontano dalla frenesia della metropoli e dagli obiettivi dei fotografi, innanzitutto. In secondo luogo, la voglia di far avvicinare William alla regina Elisabetta – all’epoca residente al castello – per imparare il più possibile dalla nonna in previsione di un futuro sul trono. Pochi mesi dopo, però, la vita sconvolse tutti i piani: l’8 settembre di quell’anno la compianta sovrana morì lasciando il regno al figlio Carlo. 🔗 Leggi su Amica.it

Il principe William e Kate Middleton e le voci di una nuova casa: ecco dove potrebbero andare ad abitare