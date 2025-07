la reunion degli oasis diventa un album live e un docufilm

Il ritorno degli Oasis nel 2025 non si limita ai concerti: tra tour sold out, live track giĂ in circolazione, un album live programmato e un docufilm annunciato, il ritorno dei Gallagher si prospetta un evento multimediale globale. Ecco tutte le novitĂ ufficiali e alcuni rumors che riguardano l’immediato futuro della reunion del gruppo di Manchester. Tour mondiale e prime tracce live su YouTube. La reunion degli Oasis, con i fratelli Noel e Liam Gallagher sul palco insieme per la prima volta dopo il 2009, è stata ufficializzata nell’agosto 2024, a ridosso del trentesimo anniversario del loro album di debutto, Definitely Maybe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

