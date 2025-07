Nico Gonzalez via dalla Juve? Non si placano le voci sul futuro dell’argentino potrebbe davvero andare in quella rivale storica se… Cosa potrebbe accadere nelle prossime ore

Nico Gonzalez lascia la Juve? Potrebbe davvero trasferirsi in quella rivale storica dei bianconeri nel caso in cui.Ecco l’incastro. Ore decisive per l’attacco dell’ Inter. La dirigenza nerazzurra ha lanciato un vero e proprio ultimatum per Ademola Lookman: l’operazione con l’Atalanta deve sbloccarsi entro le prossime 48-72 ore. Come riportato dal Corriere della Sera, il tempo stringe e, se la trattativa non dovesse decollare, il club è pronto a virare con decisione sulla sua alternativa principale, l’argentino Nico Gonzalez della Juventus. La priorità è Lookman, ma l’Atalanta fa muro. La priorità assoluta per il tecnico Cristian Chivu e per il presidente Beppe Marotta resta l’attaccante nigeriano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez via dalla Juve? Non si placano le voci sul futuro dell’argentino, potrebbe davvero andare in quella rivale storica se… Cosa potrebbe accadere nelle prossime ore

In questa notizia si parla di: gonzalez - juve - potrebbe - davvero

Nico Gonzalez Juve, Tudor non rinuncia a lui neanche con la Lazio: ma in quale posizione? L’ultimo aggiornamento di formazione - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez Juve, Tudor punta su di lui anche con la Lazio: ma in quale ruolo? L’ultimo aggiornamento di formazione.

Nico Gonzalez ‘fedelissimo’ di Tudor: sempre titolare dopo l’arrivo del tecnico. E in Lazio Juve… Cosa accadrà - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez è un ‘fedelissimo’ di Tudor: schierato sempre titolare dopo l’arrivo dell’allenatore croato.

Pagelle Lazio Juve: ingenuità Kalulu, Kolo Muani ritrovato. Nico Gonzalez da dimenticare VOTI - di Marco Baridon Pagelle Lazio Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2024/25.

Juve, un raduno "esuberante" Otto bianconeri sul mercato Uno (Douglas Luiz) non si è neppure presentato, mentre Vlahovic, Arthur, Nico Gonzalez, Kostic, Milik, Miretti e Weah sono cedibili. A un mese dall'inizio del campionato, Comolli e Modesto devono ac Vai su Facebook

JUVE, STORIA DI UN GRANDE AMORE BIANCO CHE ABBRACCIA IL NERO CORO CHE SI ALZA DAVVERO PER TE Vai su X

Nico Gonzalez, cassa Juve: la cessione dà il via alla rivoluzione di Comolli; Gazzetta dello Sport annuncia: “Nico Gonzalez è flop, l’argentino può lasciare la Juventus dopo un solo anno”; Koopmeiners è quello che serve alla Juventus? Cosa manca davvero ai bianconeri.

Sancho Nico Gonzalez: i due calciatori possono dar vita a un effetto domino che riguarda da vicinissimo la Juventus! Tutti i pezzi del “puzzle” - Sancho Nico Gonzalez, il futuro dei due calciatori potrebbe essere concatenato tra loro: la cessione dell’argentino apre all’acquisto dell’inglese Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus ri ... Lo riporta juventusnews24.com

Gazzetta - Nico Gonzalez e Kelly potrebbero uscire - Come riferisce Gazzetta, per Nico Gonzalez, la Juve sarebbe tutt’altro che insensibile a offerte per lui dalla Premier o dall’Arabia Saudita. Da tuttojuve.com