Salgono sul tetto del treno e rischiano la vita | è la nuova sfida dei social

È l'ennesima e stupidissima (e pericolosissima) challenge che tiene banco sui profili social di giovani e soprattutto giovanissimi di tutto il mondo (occidentale): si chiama "train surfing" e di fatto consiste nel saltare sul tetto di un treno in corsa rimanendovi aggrappati fino alla prima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Si stacca un pantografo del treno, Mantovani: "Picchiava sul tetto dell'ultimo vagone" - Momenti di tensione lungo la linea ferroviaria da Ravenna a Ferrara, nel primo pomeriggio di giovedì 29 maggio.

Passeggero viaggia sul tetto del treno: la scoperta shock all'arrivo in stazione - Ha viaggiato su in Italo rimanendo rannicchiato sopra i vagoni del treno. È la scena, pericolosa e surreale, a cui si sono trovati davanti i passeggeri sulla banchina quando l’Italo, proveniente da Venezia, è arrivato alla fermata della stazione di Bologna.

Viaggia per 150 chilometri sul tetto di un treno che va a 250 all'ora: la scoperta shock in stazione - Il treno Italo che è arrivato ieri sera, 11 giugno, a Bologna trasportava un passeggero non previsto.

