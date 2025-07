Piana degli Albanesi attivato il nuovo sportello del Centro per l' impiego

È attivo da questa mattina il nuovo sportello del Centro per l’Impiego a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo. L'ufficio si trova all'interno di locali comunali in via Cortile Municipio al civico 2 e rimarrà aperto tutti i martedì e giovedì, dalle 9 alle 13; giorni e orari potranno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

