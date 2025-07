Volley la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita | prima volta fuori dai confini definite le date

La Supercoppa Italiana 2025 di volley maschile non si disputerĂ entro i confini nazionali: il trofeo verrĂ infatti assegnato a Dammam, localitĂ dell’Arabia Saudita e riferimento a livello mondiale in ambito petrolifero. Si tratterĂ di una prima volta lontano dal Bel Paese per una competizione nata nell’ormai lontano 1996, l’appuntamento è per il 7-8 novembre (quindi un venerdì e un sabato, per assecondare le esigenze locali). L’ufficialità è arrivata dopo un incontro tra i vertici della Lega Pallavolo Serie A, Ali Mohammed Alamri (in rappresentanza di Saudi Crown) e Abdullh Alkholify (per la Saudi Arabian Volleyball Federation). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, la Supercoppa Italiana si giocherĂ in Arabia Saudita: prima volta fuori dai confini, definite le date

In questa notizia si parla di: volley - supercoppa - italiana - arabia

Volley Superlega e Supercoppa in Arabia Saudita, il calendario della Sir: le prime partite di Perugia - La nuova stagione di Superlega di Perugia comincerĂ con una trasferta per i Block Devils, che saranno impegnati sul campo di Monza nella prima giornata di regular season, domenica 19 ottobre 2025.

