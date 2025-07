Il secondo uomo mascherato apparso come El Grande Americano a RAW sarebbe, secondo molti, Pete Dunne. Durante l’episodio del 28 luglio andato in onda da Detroit, il Judgment Day ha difeso i titoli di coppia contro la LWO. In un primo momento, Ludwig Kaiser è apparso sotto la maschera di El Grande Americano, ma è stato rapidamente allontanato da Dragon Lee. AMERICANO CAUSES THE DISTRACTION FINN BALOR TRIES TO TAKE ADVANTAGE BUT FAILS! #WWERAW pic.twitter.comlxHFQEB7ua — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) July 29, 2025 Poco dopo, è intervenuto un secondo uomo mascherato, piĂą basso e vestito con una tuta sportiva, che ha fatto cadere Cruz Del Toro dalla terza corda, causando così direttamente la sconfitta della LWO. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Mistero a RAW, spunta un secondo El Grande Americano