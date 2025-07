Dimissioni Bitetti Tacente | ‘Scelta tattica non istituzionale’

Tarantini Time Quotidiano Ho appreso con sorpresa delle dimissioni del sindaco Piero Bitetti, motivate da una presunta “inagibilità politica” successiva all’incontro pubblico sull’Accordo di Programma per l’ex Ilva con le associazioni ambientaliste. Una decisione che, pur sorprendendo nelle modalità e nei tempi, conferma le perplessità e le contraddizioni che avevo già evidenziato in campagna elettorale. Esprimo la massima solidarietà personale per le minacce che il sindaco afferma di aver ricevuto, invitandolo però a recarsi quanto prima in Procura per denunciare formalmente l’accaduto, dal momento che emergono versioni contrastanti rispetto al suo racconto: le Forze dell’Ordine sapranno sicuramente identificare gli autori di eventuali azioni criminali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Dimissioni Bitetti, Tacente: ‘Scelta tattica, non istituzionale’

