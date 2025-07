Fondo Dote Famiglia 2025 il Governo stanzia 30 milioni per garantire lo sport ai bambini delle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro Contributi fino a 300 euro per figlio

Il Dipartimento per lo Sport ha attivato oggi la prima fase del Fondo Dote Famiglia, una misura governativa che destina 30 milioni di euro per il 2025 al sostegno delle famiglie italiane nell'accesso alle attività sportive e ricreative per i figli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

