Oasport.it - Sci alpino, Cortina si tinge d’azzurro. Brignone da sogno con vista sulla Coppa, Goggia torna regina in discesa

Ad un anno dalle Olimpiadi ed in un momento fondamentale di questa stagione, l’Italia femminile dello scivive un weekend dain quel di. Federicae Sofiasono ancora splendide protagoniste, centrando una doppietta sull’Olympia delle Tofane semplicemente entusiasmante.Perè uno dei momenti più importanti della carriera, perchè la valdostana approcciava a questo fine settimana con timore e preoccupazione, visto che non era mai riuscita in passato ad andare bene a(un solo piazzamento in Top-5). Invece in due giorni Federica ha spazzato via tutti tabù e tutte le maledizioni, prima con il primo podio in(terza) e poi con un superG semplicemente leggendario, dove ha demolito tutte le avversarie, infliggendo distacchi pesantissimi.Risultati fondamentali in ottica classifica generale didel Mondo, visto che l’azzurra è riuscita a guadagnare ancora puntisua rivale diretta, Lara Gut-Behrami, in un weekend nel quale avrebbe dovuto soffrirecarta.