Val Tartano e Passo San Marco, soccorsi due scialpinisti

Morbegno (Sondrio), 19 gennaio 2025 - Duesono stati, ieri e oggi, dai tecnici del Soccorso Alpino della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna. Nel primo intervento, in Val, le squadre sono state allertate dalla centrale intorno alle 15 di sabato per una ragazza infortunatasi mentre stava praticando sci d’alpinismo. Si trovava sul versante valtellinese di Cima Lemma, a una quota di 2228 metri. Cinque soccorritori erano pronti in piazzola a Morbegno, a supporto delle operazioni dell’elisoccorso di Sondrio di Areu, intervenuto per il recupero della persona infortunata; sul posto anche l’ambulanza. Il secondo intervento oggi, mentre i tecnici della Stazione di Morbegno si trovavano a Gerola Alta per la Giornata nazionale “Sicuri in montagna d’inverno”. L’intervento riguardava anche in questo caso una scialpinista nella zona delSan, al confine tra le province di Sondrio e di Bergamo, a una quota di 2075 metri.