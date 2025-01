Coppa del Mondo Paris è quarto nella discesa di Wengen | Sono davvero soddisfatto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 gennaio 2025 – Sfiora il podio e ancora una volta aDominik. L’Azzurro, dopo il quinto postogara di ieri in superG, arrivainlibera. E’ straordinario Marco Odermatt che vince la gara con il crono di 2’22?58 efa sette decimi dal campione austriaco. Quest’ultimo precede il connazionale Franjo Von Allmen di 37 centesimi e di 57 lo sloveno Miha Hrobat, al secondo podio della carriera.“Oggi sensazioni molto positive,. In generale credo di aver fatto un bel passo in avanti rispetto all’inizio della stagione. Oggi ho avuto le sensazioni giuste sotto i piedi ed ora la fiducia cresce. Nonmai riuscito a fare così bene la Kernen-S:molto positivo”. Dice, come riporta fis.org.C’è stato qualche errore, è vero, ma su una pista così lunga può succedere e crescendo di condizione e di fiducia prossimamente secondo me potrò limitarli.