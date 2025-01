Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Conte e Gasperini migliori allenatori del campionato. Napoli ed Atalanta hanno due proprietà importanti

Durante, Reja, Capello, Carrera, Stendardo, Ruggeri, Bianchi e Calvanopartecipato a, trasmissione in onda sule frequenze di Kiss Kisspar parlare dele di altro. Qu7esti i loro interventi riportati da TerzoTempo,Com:Sabatino Durante, esperto di calcio brasiliano e intermediario di mercato ha parlato a kisskiss.it”Danilo? Che io sappia c’è un accordo molto forte con il. È chiaro che sappiamo che il Flamengo e il Santos si sono interessate a lui, ma c’è un accordo di lunga data con ile le voci che arrivano dal Brasile sono reali ma sono fatte filtrare per non far vedere che c’è un accordo totale con gli azzurri. Parliamo del capitano della Nazionale brasiliana, lui è nell’occhio del ciclone perché la Nazionale èstata. Iltrova un giocatore che ha esperienza evuole un giocatore pronto come lui, adarebbe una grande mano.