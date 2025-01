Calciomercato.it - Milan, Rashford ora è una necessità: da Chukwueze alle alternative in attacco, la situazione

Le ultime sull’del Diavolo, che domani affronterà il Como senza Okafor (volato in Germania) e il nigeriano ancora outDomani ildi Sergio Conceicao tornerà in campo per sfidare il Como. Il Diavolo è chiamato a rialzare la testa dopo il pari contro il Cagliari. Serve una vittoria per restare aggrappati al treno Champions League. D’altronde più passa il tempo, più i punti diventano pesanti.ora è una: dain, la(LaPresse) – Calciomercato.itSarà unin emergenza quello che sarà chiamato ad affrontare gli uomini di Cesc Fabregas. Gli infortuni continuano ad essere diversi e sugli esterni, Sergio Conceicao non ha di fattoai titolari Rafa Leao e Christian Pulisic.Samuè infortunato e ne avrà ancora per una decina di giorni.