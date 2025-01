Dilei.it - Filippo Fiora, chi è lo storico migliore amico di Chiara Ferragni

C’è un uomo che appare al fianco dida ancor prima che nella sua vita entrasse Fedez. Parliamo di, un ragazzo che l’influencer ha conosciuto al primo anno di liceo e dal quale è diventata inseparabile. Sono migliori amici, hanno condiviso e continuano a condividere ogni momento importante, da quelli belli a quelli meno belli, così come successi e traguardi, oltre naturalmente agli eventi importanti come ricorrenze e compleanni.Il primo incontro traMagari qualcuno non ne conosceva il nome, ma il volto diè decisamente familiare a chi “frequenta” abitualmente i social di. Gli amori vanno e vengono ma l’amicizia, quella vera, resta. E il rapporto trae l’influencer ne è proprio un esempio.