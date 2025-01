Puntomagazine.it - Castello di Cisterna: Carabinieri arrestano pusher in trasferta

Arrestato 18enne per spaccio di droga a Castello di Cisterna: sequestrate 44 dosi e 880 euro in contante

A Castello di Cisterna i Carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato per droga C. C., 18enne di San Giuseppe Vesuviano già noto alle forze dell'ordine.

I Carabinieri hanno fermato il ragazzo a via De Curtis, all'interno delle palazzine popolari e lo hanno controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 44 dosi pronte alla vendita tra cocaina e crack. Sequestrata anche la somma in contanti di 880 euro, ritenuta provento del reato.

Il 18enne è in attesa di giudizio.