Sport.quotidiano.net - Nba, Morant stende Minnesota. Fontecchio sorride con Detroit

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 12 gennaio 2025 - Solo quattro le partite disputate nella notte in Nba. Tre infatti vengono rinviate: Lakers-San Antonio Spurs e Clippers-Charlotte Hornets a causa degli incendi che stanno devastando la contea di Los Angeles, mentre Atlanta Hawks-Houston Rockets per neve. La scena così se la prende soprattutto, che firma il canestro della vittoria in-Memphis. I Grizzlies si impongono con il risultato di 127-125, con la loro star a segnare gli ultimi 4 punti, dopo non aver brillato per tutto l'incontro. I Timberwolves possono mangiarsi le mani per il vantaggio sprecato nell'arrivo in volata, dove pesa il doppio errore dalla lunetta di Gobert. Ai padroni di casa non basta la doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi di DiVincenzo, mentre Edwards viene limitato a 15 punti e fallisce per due volte il tiro che sarebbe valso ai suoi il successo.