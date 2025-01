Oasport.it - LIVE Voluntari 2005-Scandicci, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: le toscane cercano la quinta vittoria consecutiva

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale del match trae Savino Del Bene, semaforo verde previsto alle ore 18.00!Vietato sottovalutare una tinte tricolori, allenato da coach Stefano Saja (ex Trento e Macerata) voglioso di rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione dopo aver raccolto una solain 4 incontri, il 13 novembre contro le polacche del Bielsko-Biala. Nella Divizia A1 romena, ilha inanellato 4 successi di fila che hanno permesso al tecnico italiano di rimanere in scia della Dinamo Bucarest capolista. Il match dell’andata (tutt’altro che scontata) deve fungere da monito per leper blindare la qualificazione ai quarti di finale e sugellare un percorso sin qui immacolato in