Dilei.it - Striscia la notizia, ultima puntata per il Velino Gianluca Briganti: si cerca la sostituta

Leggi su Dilei.it

Novità ala. I telespettatori dello storico tg satirico dovranno dire addio a, ilentrato nel cast della trasmissione solo lo scorso settembre. Antonio Ricci ha deciso di tornare alla vecchia formula dello show, quella che vede protagoniste la Velina bionda e la Velina mora. Confermata dunque Beatrice Coari, che sarà affiancata da un’altra ragazza che sarà scelta direttamente dal pubblico.IllascialaMartedì 7 gennaio, ilsalirà per l’volta sul bancone più noto del piccolo schermo. “Giunto come previsto alla fine della temporanea collaborazione conla“, puntualizza il tg satirico in una nota stampa. “Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv – ha dettonel comunicato – e ora ringrazio di cuore tutti, in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un’esperienza unica!”.