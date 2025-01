Pianetamilan.it - Inter, rientro in Italia insieme al Presidente della Lega Serie A | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

L'ha fatto ritorno indopo la sconfitta 2-3 nel derby contro il Milan in finaleSupercoppana. Con un ospite in aereoL'di SImone Inzaghi ha fatto ritorno in, all'aeroporto milanese di Linate Prime, dopo la sconfitta per 2-3 maturata ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) nel derby contro il Milan in finaleSupercoppana. Con un ospite in aereo, il nuovoA, Ezio Maria Simonelli. Guarda ildel nostro inviato, Stefano Bressi