Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 3 aprile 2025

, 3Questa sera, giovedì 3, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 3, di? Scopriamo insieme leQuesta sera si affronteranno diversi temi tra cui l’arrivo dei dazi di Trump e l’Italia che va in piazza per l’Europa e contro le armi. Il caso Le Pen. Una nuovadell’inchiesta esclusiva sul ras delle cliniche laziali, editore e politico Antonio Angelucci. Parteciperanno allaMichele Serra; la Presidente di Magistratura Democratica Silvia Albano; i giornalisti Giovanni Floris, Italo Bocchino, Emiliano Fittipaldi e Antonio Paro; lo storico Angelo D’Orsi; la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci; la politologaColumbia University Nadia Urbinati; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; Stefano Patuanelli (M5S) e Giorgio Mulé (FI).