Basket serie B | a Oderzo si è vista la squadra che è stata costruita Turini a parte per il salto di categoria E la seconda fase si avvicina Adamant finalmente il volto dei giorni migliori

Una vittoria che ci voleva, per aprire bene il nuovo anno e per scacciare gli incubi del ko con Pordenone, che ancora aleggiavano sopra le teste dei giocatori e dello staff tecnico biancazzurro. L’è tornata dacon qualche certezza in più, e con la consapevolezza di essere ad un passo dal primo mini obiettivo stagionale, ovvero l’approdo matematico tra le prime sei del girone, step necessario per proiettarsi allae ai playoff che sanciranno l’unica promozione inB Nazionale. Con un successo domenica alla Bondi Arena contro il Petrarca Padova, infatti, gli estensi sarebbero certi di un posto nelle prime sei: una posizione mai messa in dubbio sin da inizio anno, con Ferrara che ha sempre viaggiato a ridosso della vetta, tra il secondo e il terzo posto in classifica, e che verrebbe ‘messa in ghiaccio’ coi due punti del prossimo impegno.