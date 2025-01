Biccy.it - Helena spiega perché ha lanciato il bollitore contro Jessica

Prestes al Grande Fratello rischia di essere squalificata per averMorlacchi unpieno d’acqua. Per fortuna l’acqua era a temperatura ambiente e ilnon ha colpito nessuno, ma il gesto è stato chiaro. Un gesto eccessivo causato da una dichiarata provocazione da parte della cantante che, a voce alta, ha proprio ammesso: “Non smetto,così vedono chi è e se Dio vuole la mandano via”.conferma di aver usato una strategia per cercare di eliminarehttps://t.co/9cBN3tDfks #GrandeFratello #Zelena— BICCY.IT (@BITCHYFit) January 4, 2025A distanza di un paio di giorni da quel fattaccio e a 48 ore dalla nuova puntata (spostata eccezionalmente di mercoledì sera),Prestes ha fatto un passo indietro confessando di non aver mai voluto colpireMorlacchi col, ma solo con l’acqua.