Digital-news.it - Supercoppa Italiana 2025, Semifinale Juventus - Milan (diretta tv esclusiva Canale 5)

Stasera si torna in campo, insu5 venerdì 3 alle 20 (orainMediaset su5) all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per la secondadi EA SPORTS FC Supercup, sempre in gara secca. Questa volta toccherà alla, vincitrice dell’ultima edizione di Coppa Italia Frecciarossa, e al, seconda classificata nella scorsa Serie A.LA PRIMA- Nel giovedì sera dell' Al-Awwal Park di Riyadh, Inter e Atalanta si sono affrontate nella primadella EA SPORTS FC Supercup. I Campioni d'Italia in carica partono subito forte e già dopo un minuto confezionano una doppia occasione, ma sia Lautaro che Mkhitaryan vedono le loro conclusioni murate dalla difesa atalantina. I bergamaschi rispondono al 16' con Scalvini, che di testa però non approfitta di un retropassaggio rischioso di Bastoni.