Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Muchova/Machac, Italia-Cechia 0-1 United Cup in DIRETTA: il doppio dipende da Cobolli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-DALLE 7.30LADI(2° MATCH DALLE 7.30)LADI MUSETTI-MUNAR (2° MATCH DALLE 6.00)9.27 Buongiorno amici di OA Sport. Jasmine Paolini è stata sconfitta per 6-2, 6-2 da Karolina. Dunque ora le speranze di arrivare aldecisivo sono affidate a Flavio, che ha bisogno di una impresa contro Tomas.Buonasera e benvenuti nellatestuale delmisto decisivo del quarto di finale diCup-Repubblica Ceca tra Sara/Andreae Karolina/Tomas. Primo confronto diretto in assoluto tra le due coppie, con il pronostico che pende leggermente dalla parte dei campioni uscenti degli US Open.che schiera una coppia rodata, capace di aggiudicarsi lo Slam in quel di Flusching Meadows.