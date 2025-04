Bianca Censori e Kanye West non stanno più insieme | nella canzone del rapper la chiave sulla fine della loro storia

Leggi su Open.online

Sembra proprio rottura., con un post su X, ha reso pubbliche le tracce del suo nuovo album, WW3, e tra queste c’è unache si intitola “”. I tabloid USA, tra cui E!Online, fanno sapere che il brano racconta la crisi in atto tra ile la moglie. O meglioavrebbe decisamente lasciato il marito. «Voglio che torni, che tu torni da me. So cosa ho fatto per farti arrabbiare,, voglio solo che torni da me», recita parte del testo. Lei, continua il brano, è «scappata via, ma prima ha cercato di farmi ricoverare». E in: «Non sono andato in ospedale perché non sono malato, semplicemente non capisco». Qualche settimana faaveva postato su X (salvo poi cancellare subito lo sfogo) un momento che non lasciava spazio a dubbi: «Quando guardo la lista di chi mi ha tradito, mi rendo conto che facevo parte di una strategia.