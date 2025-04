Oasport.it - Cobolli-Misolic, quarti ATP Bucarest: programma, orario, tv, streaming

Flavioaffronterà Filipaidi finale del torneo ATP 250 di. L’appuntamento è per venerdì 4 aprile, sarà la terza partita sul Campo Centrale a partire dalle ore 10.00: ad aprire le danze ci sarà il confronto tra l’australiano O’Connell e l’ungherese Fucsovics, a seguire il derby argentino tra Baez e Comesana, poi toccherà all’azzurro.Il nostro portacolori è reduce dal successo in tre set contro il francese Richard Gasquet e partirà con i favori del pronostico contro l’inatteso austriaco, rivale proveniente dalle qualificazioni e che è riuscito a battere due rivali di un centro calibro come il kazako Alexander Shevchenko e l’argentino Ugo Carabelli, numero 63 del mondo e numero 8 del seeding.L’azzurro è la terza testa di serie (numero 45 del circuito a inizio settimana), ma dovrà stare particolarmente attento al suo prossimo rivale che ha incominciato la settimana da numero 232 del mondo e si è issato virtualmente al 192mo posto del ranking ATP.