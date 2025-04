Dayitalianews.com - Tragedia al Niguarda di Milano, 26enne muore mentre fa clownterapia

Leggi su Dayitalianews.com

Un giovane di 26 anni ha perso la vita nei giorni scorsiera impegnato in un’attività diall’ospedaledi. Si tratta di Filippo Bonacchi, colpito da un malore improvvisosvolgeva il suo ruolo di volontario portando sorrisi ai pazienti. Originario di Pistoia, si era trasferito aper realizzare il suo sogno di diventare attore teatrale. Aveva studiato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, per poi proseguire la sua formazione a Parigi, presso l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq. Nel 2022, insieme ad alcuni compagni dell’École, aveva dato vita alla compagnia teatrale Bacchetti, specializzata in commedia e clown.L'articoloaldifaproviene da Dayitalianews.