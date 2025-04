Quotidiano.net - Le migliori serie brevi da guardare in un weekend

Quali sono le miniperfette, dainteramente in un fine-settimana? Nel 2025 le uscite distorie a episodi sono state tantissime. Dai gialli divertenti, ai thriller, passando per le commedie, i racconti distopici e le storie tratte da romanzi di successo, ecco le più interessanti che si trovano in streaming uscite nel corso di quest’anno. The residence – Netflix Cordelia Cupp (Uzo Aduba) è una delle più affermate e capaci detective del mondo e riesce sempre a risolvere i casi che le vengono sottoposti. Una notte è convocata alla Casa Bianca perché, mentre è in corso una cena di stato, in uno dei piani residenziali dell’edificio, viene rinvenuto il cadavere di AB Wynter (Giancarlo Esposito), Chief Usher della Casa Bianca. In un clima dramedy la detective deve scoprire – nel corso di 8 episodi – chi ha ucciso l’uomo perché, nonostante la vittima abbia un biglietto in tasca che fa pensare ad un suicidio, lei è convinta che ci sia un colpevole.