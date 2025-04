Abusimolestie a scuola | arresto docente

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.40 Un insegnante di un istituto superiore di Pontedera, in provincia di Pisa, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver commesso abusi nei confronti di una studentessa all'epoca dei fatti minorenne e, spiegano gli inquirenti, "di condotte inopportune nei confronti di altre studentesse". E' stato messo ai domiciliari. L'uomo era stato fermato in esecuzione di un'ordinanza cautelare "all'ìnterno della" ed è stato arrestato per violenza sessuale e molestie.