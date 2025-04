Lapresse.it - Dazi Trump, l’analista: “Più aggressivi del previsto”

Leggi su Lapresse.it

“I nuoviannunciati dagli Usa si sono rivelati piùed estesi rispetto al”. Così Luigi De Bellis, capo dell’ufficio studi di Equita, in un commento sullo scenario che si profila con iannunciati ieri dalla amministrazione Usa. Ora si punta sulle negoziazioniMa, prosegue De Bellis, ora “il focus si sposta sulle negoziazioni“. In particolare- ricorda– “il presidenteha introdottobase del 10% su tutte le importazioni negli Usa;aggiuntivi per regione come misura di reciprocità (incrementali rispetto alle esistenti) con Cina 34%, Taiwan 32%, India 26%, Giappone 24%, Corea 25%, Europa 20%, Svizzera 31%, UK 10%, Canada e Messico manterranno una tariffa del 25%. Previste ulteriori tariffe settoriali, oltre a un’imposta del 25% sulle auto.