Anteprima24.it - Napoli, scontro su box interrati in piazzetta Durante: scatta l’interrogazione al Comune

Tempo di lettura: 4 minutiProgetto boxinin consiglio comunale a. Tutti i dubbi e gli interrogativi del consigliere Rosario Andreozzi (Sinistra Italiana) sono condensati nell’atto, rivolto all’assessore Edoardo Cosenza. C’è già l’ok al progetto: 64 posti auto su 4 piani, da realizzare nel sottosuolo pubblico al Vomero. Da alcune settimane, tuttavia, si sta coagulando un’opposizione all’opera futura. C’è una raccolta da centinaia di firme tra residenti preoccupati, promossa dalla rete sociale No Box – Diritto alla città. E martedì scorso è arrivato il no della municipalità 5, espresso da un ordine del giorno (non vincolante), approvato all’unanimità dal consiglio. “Come intende procedere?” chiede Andreozzi a Cosenza. Ma pure se voglia considerare le rimostranze dei cittadini contrari e “il parere negativo” del consiglio municipale.