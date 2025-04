Ilnapolista.it - Coppe europee, i premi ufficiali 2023/24: nessun’italiana meglio del Napoli

L’Uefa torna a chiudere il bilancio in utile per la prima volta dal 2021 sulla spinta dei ricavi di euro 2024. La Federcalcio continentale ha infatti approvato oggi, nel corso del Congresso andato in scena a Belgrado, il bilancio al 30 giugno 2024, chiuso con un utile di 208,5 milioni di euro rispetto al rosso di 87,1 milioni di euro.In particolare, la UEFA ha registrato un fatturato di 6,8 miliardi di euro, il più alto di sempre (crescita del 57% rispetto ai 4,3 miliardi del 2022/23), grazie a UEFA EURO 2024 che ha contribuito per circa 2,5 miliardi al fatturato aggregato. In particolare, i ricavi della UEFA nel corso del/24 sono stati i seguenti:Ricavi da diritti tv: 4,9 miliardi;Ricavi commerciali: 1,2 miliardi;Ricavi da biglietti e hospitality: 540 milioni;Altri ricavi: 57 milioni;TOTALE: 6,7 miliardi.