Ilfattoquotidiano.it - “Abusi su una studentessa minorenne”: arrestato un docente di scuola superiore a Pontedera (Pisa)

Un insegnante di un istitutodi, in provincia di, è statodalla Polizia con l’accusa di aver commessosessuali su unaall’epoca dei fatti, e di aver tenuto “condotte inopportune” anche nei confronti di altre studentesse. Lo comunica la Questura della città toscana in una nota. L’indagato si trova agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura.L’uomo, informano gli inquirenti, “è stato fermato all’interno delladove insegnava ed è stato accompagnato in ufficio dove, dopo essere stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, è stato tratto in arresto per i reati di violenza sessuale e molestie, per poi essere condotto agli arresti presso la propria abitazione”.