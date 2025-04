Formiche.net - Mercosur e India per rispondere ai dazi Usa. La ricetta di Bonaccini

Leggi su Formiche.net

“Misure ingiustificate e sproporzionate, che rischiano di portare a un’escalation tariffaria con effetti negativi non solo per quanto riguarda l’export italiano ed europeo, ma anche sulla crescita economica globale e ovviamente quella degli Stati Uniti”. Stefano, con il proverbiale piglio pragmatico che lo caratterizza, non fa sconti e analizza iimposti dall’amministrazione statunitense dalla nuova prospettiva del Parlamento europeo. Pur tratteggiando il perimetro dei rischi che corrono Ue, Italia e più in generale il blocco Occidentale, l’ex presidente della Regione Emilia-Romagna non manca di sottolineare come tra i territori italiani più a rischio a seguito delle imposizioni fiscali volute da Donald Trump, ci sia proprio la sua terra. La panoramica che offre sulle colonne di Formiche.