Barcellona Boost mentre Olmo e Victor si sono autorizzati a giocare per il resto della stagione

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-03 17:11:00 Ciconferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Le speranze del titolo di La Liga dihanno goduto di una spinta significativa questo pomeriggio dopo che l’alto consiglio sportivo del governo spagnolo – il CSD – ha stabilito che le registrazioni di Danie Pau Víctor erano valide per il.Il CSD si è schiantato con Barca, dopo che il club ha fatto appello alla Federazione calcistica spagnola (RFEF) e alla decisione di La Liga di annullare le licenze sportivecoppia.Siachehanno suonato su licenze temporanee fino a quando non è stato raggiunto un verdetto definitivo.La FA e la Liga spagnola hanno sanzionato la coppia inizialmente dopo che Barca non ha rispettato la scadenza del 31 dicembre per le registrazioni dei giocatori.