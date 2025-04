Liberoquotidiano.it - Crosetto a Riunione Ministri Difesa Ue a Varsavia: Confronto sul futuro della sicurezza

(Agenzia Vista), 03 aprile 2025 "Oggi a, insieme ai colleghi dell'Unione Europea, ho avuto unsuldel continente alla luce del complesso quadro internazionale. Un'importante occasione per definire strategie condivise per rafforzare ladelle nazioni e quella europea, con un focus sulla cooperazione industriale, tecnologica e operativa tra gli Stati membri. Abbiamo approfondito le proposte del Libro Biancoeuropea e le possibili soluzioni per colmare le principali carenze capacitive in vista del Consiglio Europeo di giugno 2025. Ho ribadito il sostegno italiano a una pace giusta e duratura in Ucraina, da raggiungere nel minor tempo possibile, così come l'importanza di un approccio unitario e coordinato tra gli alleati europei e transatlantici”.