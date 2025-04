Pasta di supermercato e discount qual è la migliore | la classifica di Altroconsumo

Leggi su Caffeinamagazine.it

La, simbolo indiscusso della cucina italiana, non è soltanto un piatto ma un vero e proprio patrimonio culturale. Ogni giorno milioni di famiglie la scelgono per i propri pasti, eppure orientarsi tra le tante marche sugli scaffali può diventare complicato.è davvero la? A rispondere a questa domanda ci ha pensato, che ha analizzato un’ampia selezione di penne rigate, valutandoneità e prezzo. E i risultati hanno riservato non poche sorprese.La, frutto di un’analisi approfondita, si è basata su parametri rigorosi: dalla tenuta in cottura alla presenza di grano tenero, dal contenuto proteico all’eventuale traccia di glifosato, fino all’omogeneità del colore e alla capacità delladi trattenere i condimenti. Unasecca diità, spiegano gli esperti, deve presentare un colore giallo ambrato, rompersi con uno schiocco netto, essere priva di punti neri o bianchi visibili in controluce e non contenere briciole nella confezione.