Milan De Zerbi in panchina | l’indizio non lascia dubbi

Roberto Desembrerebbe essere il candidato numero uno per larossonera: un indizio su tutti parla chiaroCi sono voci che lasciano il tempo che trovano, e poi ci sono quei segnali che fanno pensare che qualcosa, dietro le quinte, si stia davvero muovendo. Uno di questi arriva direttamente dai bookmaker, che non sono certo famosi per lanciare scommesse a caso.Fino a qualche settimana fa, l’idea di Dealera poco più di una suggestione romantica. Poi, all’improvviso, tutto è cambiato: la sua quota per diventare il prossimo allenatore rossonero è crollata da 7,50 a 2,50. Non un dettaglio da poco.-De, un legame che parte da lontanoQuando le quote cambiano così rapidamente, di solito c’è un motivo. E in questo caso il motivo potrebbe essere che ilha iniziato a fare sul serio.