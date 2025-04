Anteprima24.it - Nuoto, ottimi risultati per Martina De Guglielmo ai “Criteria Nazionali”: ora la 5km di fondo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è rivelata una esperienza più che positiva quella cheDeha vissuto a Riccione dove si sono svolti i ‘Giovanili’, kermesse che ha visto al via tutte le promesse delitaliano. La classe 2009 si era qualificata per l’appuntamento in Emilia-Romagna nei 400, 800 e 1500m stile libero, impresa non certo semplice considerando i pochi posti disponibili. In tutte e tre le gare la giovanissima atleta che si allena alla piscina Open Sky di Calvi sotto la guida del tecnico Antonio Palmiero ed è tesserata con la società CentroSporting ha ottenuto deglipiazzamenti tenendo testa ad avversarie, molte delle quali, già capaci di mettersi in mostra a livello mondiale. Nei 400m la nuotatrice che vive a San Giorgio del Sannio ha terminato la sua performance al 14esimo posto in 4’23.