Quotidiano.net - Fonti mediche, '21 morti in raid Israele su profughi Gaza'

Almeno 21 persone sono morte in unisraeliano su una ex scuola diventata rifugio per i, nella Striscia di. Lo affermanodella protezione civile palestinese di. "Finora, 21 persone sono state uccise a seguito di un attacco aereo israeliano sulla (ex) scuola Dar al-Arqam, nel quartiere di Al-Tuffah, a nord-est diCity", ha detto all'Afp Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia.