Tiro a segno Coppa del Mondo Buenos Aires | Monna settimo nella pistola 10 m vince il cinese Hu Kai

Si chiude con la settima posizione la finale individuale diad aria compressa dai 10 metri di Paoloprima tappa del circuito didel. A, in Argentina, il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha pagato un 8.5 al decimoe ha totalizzato il punteggio di 139.3. Alle spalle dell’azzurro solamente il kazako Valeriy Rakhimzhan (117.2). Vittoria per ilHu Kai, che ha sbaragliato la concorrenza grazie allo score di 244.7. Sul podio il russo Anton Aristarkhov, secondo con il punteggio di 243.3, e lo svizzero Jason Solari, bronzo con 223.0. Termina ai piedi del podio il tedesco Christian Reitz, che ha messo a referto un punteggio di 202.1. Alle sue spalle gli indiani Varun Tomar (5°, 179.9) e Ravinder Singh (6°, 160.0).Piazzamento confermato quindi perche in qualificazione aveva stampato ilpunteggio di qualificazione con lo score di 582, frutto di quattro serie da 97, una da 98 e una sola, l’ultima da 96.