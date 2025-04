Ilgiorno.it - Pizzicato per la seconda volta in due anni alla guida senza patente: denunciato

Casalpusterlengo (Lodi), 3 aprile 2025-re, per laaver mai conseguito la, scatta la denuncia. L’uomo era al volante di un’auto sequestrata che, quindi, gli è stata confiscata. Grossi guai per un 48enne senegalese finito nella rete della polizia locale di Casalpusterlengo, al comando di Laura Chiesa, mentreva un’automobile. L’uomo è residente nel Cremonese e circolava, tra la frazione Zorlesco e Casalpusterlengo capoluogo,aver mai conseguito la. E’ bastato identificarlo per scoprire che fosse noto alle forze dell’ordine e questo perché era stato già fermato e sanzionato nel Milanese per un fatto simile. All’epoca la sua auto era stata sottoposta a sequestro amministrativo ma, nonostante tutto, la polizia locale lo ha scopertoanche a Casalpusterlengo e sempre