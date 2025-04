Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-4, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri irriconoscibili, mano rubata da 2 dagli elvetici nel secondo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51: Sempre una stonea punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end17.45: Una stonea punto a metà del terzo end17.40: Due stone svizzere a punto, doppia guardia sulla destra per l’17.37: Veramente un’irriconoscibile. Agli errori di Mosaner, si aggiungono quelli di Retornaz, che colpisce per due volte la sua stessa guardia e lascia addirittura due stone svizzere a punto. Così non si va da nessuna parte, errori da principianti da parte deglini17.31: L’errore di Mosaner lascia una stonea punto e probabilmente l’sarà costretta a giocare per il punto17.29: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri con Arman che riesce a togliere ben tre stone svizzere a punto17.26: Doppia stone a punto per ladopo 6 tiri delend17.