Juventus-Milan, cambio di formazione! Infortunio per un titolare

Colpo di scena inatteso prima di, semifinale di Supercoppa Italiana. Problema fisico durante il riscaldamento ha costretto Thiago Motta a modificare labianconera.NUOVO– Francisco Conceicao, inizialmente, è stato escluso dallae partirà dalla panchina. Al suo posto, l’allenatore ha scelto di schierare il giovane talento Kenan Yildiz. Curioso come il padre, Sergio Conceicao nuovo allenatore del, fino all’ultimo era in dubbio per l’esordio sulla panchina rossonera, causa febbre. La decisione dell’esclusione del calciatore, invece, è arrivata pochi minuti prima del calcio d’inizio, generando unsignificativo nella strategia offensiva della. La partita si preannuncia intensa ed equilibrata. Con l’Inter già qualificata per la finale del 6 gennaio grazie alla vittoria per 2-0 sull’Atalanta, la posta in gioco è altissima.