Quotidiano.net - I due attacchi negli Usa. Il legame tra gli attentatori. Entrambi militari a Kabul

Leggi su Quotidiano.net

A New Orleans l’FBI è convinta che il terrorista Shamsud-Din Jabbar, 42 anni, nato e cresciuto in Texas, un passato da militare, abbia agito da solo. Le telecamere di sorveglianza lo mostrano mentre depone due ordigni esplosivi in Bourbon street, nel quartiere francese, per farli esplodere a distanza. Nei cinque video postati su Facebook prima della strage, durante il suo viaggio dal Texas alla Louisiana, l’uomo dichiara si essere un seguace dell’Isis e di aver aderito in estate al movimento terrorista. Proprio questi filmati sono ora al vaglio degli investigatori per stilare un profilo del 42enne che ha causato 14 vittime, travolte dal suo furgoncino a Capodanno, prima di essere ucciso dagli agenti. Nel primo video Jabbar spiega che in precedenza aveva pianificato di fare del male alla sua famiglia e ai suoi amici, ma era preoccupato che la copertura mediatica non si sarebbe concentrata sulla "guerra tra credenti e miscredenti", come ha riferito il vicedirettore aggiunto dell’FBI Christopher Raia in una conferenza stampa.