Ascolti tv dell'1 gennaio: Togo – Una grande amicizia o Il primo Natale. Chi ha vinto

Il 2025 inizia con la prima sfida tra– Unae Ilcon Ficarra e Picone. William Defoe si confronta così con i due comici siciliani, responsabili dei dati auditelcon una pellicola incentrata proprio su questo periodo speciale dell’anno. Su Rai2 abbiamo invece assistito a uno dei grandi classici Disney, La festa di Pluto, mentre su Rai3 è andato in onda Viva Puccini, con Bianca Guaccero e Beatrice Venezi.Su Italia1 è stato invece trasmesso unclassico del cinema, Forrest Gump con Tom Hanks, mentre su Rete4 abbiamo visto il film Nemico Pubblico. Sul Nove è invece tornato il consueto appuntamento con La Corrida, ma in una versione best of che ha raccolto tutti i momenti più importanti di questa stagione. Amadeus, soddisfatto per i risultati ottenuti dal suo remake, ha inoltre dichiarato che il programma non è destinato a rimanere un unicum su Warner Bros.