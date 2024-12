Liberoquotidiano.it - Migranti: Bonelli, 'questione Paesi sicuri è europea, Cassazione conferma giudici'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Lale decisioni deidel tribunale che, nel sospendere i provvedimenti del governo, avevano rinviato alla Corte Ue. Ladi provenienza delle personeva affrontata in sede. Ma quello che non si considera è che la povertà aumenta nel mondo e con essa anche i profughi climatici e che fin quando non smetteremo di finanziare la guerra con 2.500 miliardi di dollari all'anno di spese per armi avremo sempre più”. Così in una nota Angelo, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.