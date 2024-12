Secoloditalia.it - Il Pnrr corre, inviata la richiesta della settima rata. Meloni: “Il 2025 sarà cruciale, non ammessi ritardi”

Leggi su Secoloditalia.it

avanti tutta. È stata trasmessa alla Commissione europea ladi pagamentodel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pari a 18,3 miliardi di euro. Solo unana fa l’Italia aveva incassato la sesta. Un altro dei pronostici infausti su cui sistra e opposizioi avrebbero giurato va in frantumi. Ladi pagamento presentata dall’Italia segue i lavoriCabina di regia suldel 29 novembre scorso, presieduta dal Presidente del Consiglio, Giorgia, per la verifica del conseguimento dei 67 obiettivi collegati, distinti in 32 target e 35 milestone. Ancora un altro primato.: “Noi primi a chiedere il pagamento”“L’Italia è la prima Nazione europea a presentare formaleper il pagamentodel– sottolinea il premier Giorgia- È un primato che ci consentirà presto di superare quota 140 miliardi di euro, oltre il 72%dotazione complessiva del Piano.