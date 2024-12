Ilfattoquotidiano.it - Il ministro russo Lavrov: “Valutiamo ripresa produzione e schieramento missili a corto e medio raggio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mosca eliminerà la proposta di moratoria sullo spiegamento di. Lo ha detto ildegli Esteri, Serghei, a Ria Novosti. “Stiamo valutando la situazione sulla base di un’analisi delle azioni destabilizzanti di Usa e Nato nella sfera strategica e, di conseguenza, dell’evoluzione delle minacce che ne derivano”, ha detto. Ihanno una gittata che non va oltre i mille kilometri mentre quelli apossono colpire fino a 5mila kilometri di distanza. Sono in grado di trasportare anche testate nucleari.Ilha poi affermato che “Oggi è chiaro che la nostra moratoria sullo spiegamento dinon è più praticabile e dovrà essere abbandonata poiché gli Usa hanno schierato tali armi in varie regioni del mondo, ignorando con arroganza gli avvertimenti di Russia e Cina.